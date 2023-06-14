شركة طائرات مرواحية ترعى الهلال السعودي

كسر نادي الهلال السعودي كل القواعد التقليدية في رعاية الشركات للأندية السعودية، ووقع لأول مرة في تاريخه عقداً مع إحدي الشركات المتتخصة في الطائرات المرواحية،للرعاية أنسطته في مختلف الألعاب.

ووقع نادي الهلال السعودي عقد رعاية مع إحدي شركات الطائرات المرواحية والعائد ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، جاءت مدة العقد لثلاث مواسم قادمة.

ولم يبفصح نادي الهلال السعودي عن قيمة عقد الرعاية مع شركة الطائرات المرواحية حتي الأن ولكن يبدو أنه سيكون أقوي عقد رعاية في تاريخ الهلال السعوي.

وأبدى عبدالله الجربوع الرئيس التنفيذي لنادي الهلال سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع شركة الطائرات المرواحية، والتي ستسهم بتعزيز قطاعي الرياضة والطيران المروحي في السعودية بما ينسجم مع رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تتماشى مع أهداف النادي الساعية إلى التنوع في استثماراته التجارية مع مختلف القطاعات.

عقود الرعاية السابقة في السعودية

بلغ أضخم عقد وُقع سابقاً مع نادي الهلال السعودي مع إحدى الشركات العقارية بعقد يمتد لمدة 5 مواسم يصل لقيمة 65 مليون ريال سنوياً.

أما عن نادي النصر السعودي فكان أكبر عقد رعاية وصل له مع إحدى شركات الطيران بعقد يمتد لمدة 4 سنوات بقيمة تصل إلى 200 مليون شاملة كامل العقد بواقع (50 مليون في العام الواحد).

أما نادي الاتحاد فقد كانت الإدارات المتعاقبة عليه مؤخراً قد وقعت عقوداً لم تكن طويلة الأجل كان أضخمها وأهمها مع إحدى شركات التجارة الالكترونية، حيث وصلت قيمة العقد إلى 55 مليون.وفي النادي الأهلي السعودي فيبلغ قيمة تعاقده مع إحدى شركات الطيران حسب عدة مصادر نحو 56 مليون ريال سنوياً.

يذكر أن دخل فريق نادي الهلال السعودي في مفاوضات قوية مع النادي الأهلي المصري، من أجل ابرام صفقة بين الفريقين لبداية التعامل بينهم للمرة الأولى، حيث يريد أزرق الرياض دعم صفوفه بعدة لاعبين في أكثر من مركز داخل الملعب.

ويرغب نادي الهلال السعودي في دعم مركز قلب الدفاع ووسط الملعب وقلب الهجوم كأولوية قصوى بعد رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول في الميركاتو الصيفي الحالي أولهم إيجالو ولوسيانو فييتو، واقتراب رحيل صالح الشهري وعبد الله الحمدان.