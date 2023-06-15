العثور على جثمان مفقود فى حريق لنش سياحى بمرسى علم

أفادت مصادر طبية وأمنية بالبحر الأحمر اليوم بأنه تم العثور على جثمان أحد البريطانيين الثلاثة المفقودين في حادث احتراق لنش سياحي في مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتم العثور على الجثة متفحمة تمامًا وعبارة عن أشلاء داخل النش المحترق، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق والمعاينة.

ومن المقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لإجراء تحليل الحمض النووي وتحديد هوية الجثة ومعرفة بياناتها.

وأفادت المصادر أيضًا بتواجد ثلاث سيارات إسعاف بقيادة الدكتور شادى باسم في منطقة الشاطئ التي تم سحب النش المحترق إليها.

وشهدت سواحل مدينة مرسى علم يوم الأحد حريق بلنش سفاري وعلى متنه 15 راكب إنجليزي و10 أفراد طاقمه بالإضافة إلى مرشدين اثنين.

وتم إنقاذ 12 سائحًا وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين.

وأسفر الفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق، ومن جانبه أكد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمى (هريكين ) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلى 11 / 6 / 2023 بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسى علم.

وأشار إلى تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمى ( بلو ) ودخولهم مركز شجرة بمرسى علم وجاري البحث عن 3 ركاب إنجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب.

مؤكدًا أنه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد وجاري المتابعة.