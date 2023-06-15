رقي الملكة رانيا يخطف القلوب.. 53 عاما وشهادتها الجامعية من القاهرة

بين إطلالة وأخرى، تخطف الملكة رانيا قلوب محبيها ومتابعيها في الوطن العربي وحول العالم، بابتسامتها الرقيقة ورقي ملابسها، وبساطة ظهورها الخفيف على الحضور.

وتحدثت نانسي عجرم، في أحدث ظهور لها برفقة الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن علاقتها الطيبة التي تربطهما، ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عن الملكة رانيا، قائلة: كان من دواعي سروري أن التقيت صاحبة الجلالة، التي تأسر قلوب الجميع في حفل العشاء، أنا ممتنة لجهودها الرائعة في مساعدة المرضى المحتاجين، تفانيك ملهم حقًّا.

وفي احتفال العائلة المالكة الأردنية بحفل زفاف الأمير حسين بن عبد الله الثاني على الأنسه رجوة بن أل خالد، ظهرت الملكة رانيا في حلة رائعة خطفت قلوب الملايين حول العالم ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي أكثر من مرة.

تاريخ الملكة رانيا عقيلة ملك الأردن

رانيا العبد الله من مواليد31 أغسطس 1970، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأسرة أردنية من أصل فلسطيني، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش.

ولقبت بملكة الأردن بعد عدة سنوات من تتويجه عام 1999، كان والدها طبيبًا للأطفال في إحدى مستشفيات الكويت والذي ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

درست رانيا في المدرسة البريطانية في الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

عملت في سيتي بنك وشركة أبل

قبل زواجها من الملك عبد الله، عملت في سيتي بنك وشركة أبل في مدينة عمان في الأردن.

رانيا أم لأربعة أبناء أكبرهم ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكرست الكثير من الوقت للارتقاء بالتعليم من أجل مستقبل أفضل للأطفال الأردنيين.

ومن أبرز المشروعات التي بدأتها لتحقق هذا الهدف مشروع مدرستي، الذي انطلق عام 2008 ويهدف لصيانة البنية التحتية وتأهيل 500 مدرسة حكومية أردنية بشراكة بين القطاع العام والخاص.

وجائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي التي انطلقت بناءً على توجيه منها. وفي عام 2002، اختيرت عضوًا في المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي، واهتمت ببناء جسور بين الثقافات المختلفة، ونشر الوعي حول حقيقة الحضارة العربية والإسلامية.