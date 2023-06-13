الملكة رانيا العبدالله تطل بلونها المفضل في حفل مركز الحسين للسرطان

بأناقة وفخامة اصبحت الملكة رانيا العبدالله حديث الجميع بإطلالتها الساحرة وذلك خلال ظهورها في الحفل الخيري لدعم مؤسسة الحسين للسرطان، الذي يقام كل عام.

وأطلت الملكة رانيا بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاحتشام والرقي في آن واحد، حملت توقيع مصمم الأزياء المحبب لها إيلي صعب والذي يبدع في تصميم فساتين مناسبة لذوقها الرفيع ويبرز قوامها الممشوق، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما بأكمام واسعة، صمم من قماش الحرير مع التل المطرز بحبات الخرز واللؤلؤ بالكامل لتعكس نعومة اختيارها.

وتألقت الملكة رانيا بأحب الألوان الي قلبها لتختار فستانها بلونه الأزرق الباستيل الناعم الذي تناغم مع لون بشرتها الشقراء، لتبهر الجميع بإطلالة ملكية جذابة كعادتها.

وأكملت جلالة الملكة فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس مع كلاتش صغير وناعم بنفس لون فستانها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة غير متكلفه لتعبر عن بساطة ذوقها، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي في الشفاه.

وتحرص جلالة الملكة على الحضور كل عام من أجل رصد ودعم احتياجات هذه المؤسسة دعما منها وحبا لتقديم الخير لهذا الصرح الطبي المهم.

أقيم الحفل الخيري تحت رعاية وحضور الملكة رانيا العبدالله وبحضور الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أقامت مؤسسة الحسين للسرطان في الأردن حفلاً موسيقياً خيرياً في عمان، لدعم علاج مرضى السرطان في مركز الحسين.

إلى جانب أصحاب السمو الملكي، حضر الحفل الخيري رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام.

رانيا العبد الله

رانيا العبد الله من مواليد 31 أغسطس 1970 ، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة. ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش. ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999.

كان والدها طبيبًا للأطفال في إحدى مستشفيات الكويت والذي ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. درست رانيا في المدرسة البريطانية في الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في القاهرة. قبل زواجها من عبد الله، عملت في سيتي بنك وشركة أبل في مدينة عمان في الأردن.

رانيا أم لأربعة أبناء أكبرهم ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكرست الكثير من الوقت للارتقاء بالتعليم من أجل مستقبل أفضل للأطفال الأردنيين.

ومن أبرز المشروعات التي بدأتها لتحقق هذا الهدف مشروع مدرستي، الذي انطلق عام 2008 ويهدف لصيانة البنية التحتية وتأهيل 500 مدرسة حكومية أردنية بشراكة بين القطاع العام والخاص. وجائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي التي انطلقت بناءً على توجيه منها. وفي عام 2002، اختيرت عضوًا في المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي. لطالما اهتمت رانيا ببناء جسور بين الثقافات المختلفة، ونشر الوعي حول حقيقة الحضارة العربية والإسلامية. نظرًا لهذه الجهود منحت جائزة الشمال -الجنوب من المركز الأوروبي. ولرانيا مؤلفات عديدة منها: مبادلة الشطائر، وهبة الملك، والجمال الدائم.