موعد اجتماع البنك المركزي.. هل سيتم رفع الفائدة؟

اجتماع البنك المركزي.. حدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل يوم 22 يونيو المقبل؛ لبحث ومناقشة وتحديد سعر الفائدة، ويعتبر هذا الاجتماع هو الرابع خلال العام الجاري.

ويرتقب الكثيرين، موعد اجتماع البنك المركزي المصري، لمعرفة مصير سعر الفائدة التي ستحدده لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، هل سيتم تثبيت الفائدة أم سيتم رفعها؟

اجتماع البنك المركزي

ويعد هذا الاجتماع هو الرابع خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يتم انعقاد 5 اجتماعات على النحو التالي: الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023، والاجتماع السادس في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023، الاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر 2023.

مصير سعر الفائدة

وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 2 فبراير 2023 وقررت اللجنة خلاله البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، و17.25% و16.75 % على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

كما شهد الاجتماع الثالث في 18 مايو الجاري، تثبيت أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

واستندت اللجنة في قرارها علي تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماع شهر مارس، وكذلك، تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول.

وكان البنك المركزي، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة للوزارات والهيئات الاقتصادية، بقيمة 40 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر، وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الموافق 18 مايو 2023 قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.