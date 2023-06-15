نبض الكلمات

الخميس 15/يونيو/2023 - 09:19 م 6/15/2023 9:19:12 PM

رجل يدعى «بانورج» كان فى رحلة بحريّة على متن سفينة. وكان على نفس السفينة تاجر الأغنام «دندونو» ومعه قطيع من الخرفان المنقولة بغرض بيعها.. كان «دندونو» تاجراً جشعاً يمثل أسوأ ما فى هذا العصر وهو غياب الإنسانية.. وحدث أن وقع شجار على سطح المركب بين «بانورج» والتاجر «دندونو» صمم على أثره «بانورج» أن ينتقم من التاجر الجشع، فقرّر شراء خروف من التاجر بسعر عال، وسط سعادة دوندونو بالصفقة الرابحة... وفى مشهد غريب يمسك «بانورج» بالخروف من قرنيه ويجره بقوة إلى طرف السفينة ثم يلقى به إلى البحر، فما كان من أحد الخرفان إلاّ أنْ تبع خطى الخروف الغريق ليلقى مصيره، ليلحقه الثانى فالثالث والرابع وسط ذهول التاجر وصدمته، ثم اصطفت الخرفان الباقية فى «طابور مهيب» لتمارس دورها فى القفز... وجن جنون تاجر الأغنام «دندونو» وهو يحاول منع القطيع من القفز بالماء، لكنّ محاولاته كلها باءت بالفشل، فقد كان «إيمان» الخرفان بما تفعله على قدر من الرسوخ أكبر من أن يُقاوم.. وبدافع قوى من الجشع اندفع «دندونو» للإمساك بآخر الخرفان الأحياء آملا فى إنقاذه من مصيره المحتوم، إلّا أن الخروف «المؤمن» كان مصراً على الانسياق وراء الخرفان، فكان أنْ سقط كلاهما فى الماء ليموتا معا غرقا... هذه رواية عجبتنى جدا ومن أجمل ما قرأت فى الأدب الفرنسى.

ومن هذه القصة صار تعبير «خرفان بانورج» مصطلحاً شائعاً فى اللغة الفرنسية ويعنى انسياق الجماعة بلا وعى أو إرادة وراء آراء أو أفعال الآخرين.

فليس أخطر على مجتمع ما من تنامى روح القطيع لديه !!.. فكثيرا ما تصادفنا فى حياتنا قطعان كاملة من «خرفان بانورج» تردد كلاما أو تفعل أفعالا لمجرد أنها سمعت أو رأت من يقوم بذلك.. هذه القصة عجبتنى لما فيها من عبر وقيمة أخلاقية وأدبية والعبرة من القصة أعطانا الله سلاحين، العقل و الحرية.. فعليك باستخدام عقلك فى التخطيط لهدفك.. والحرية فى اختيار طريقة تحقيق الهدف.

المهم أن يكون الهدف هدفك أنت لا تسمح لغيرك أن يتحكم فيك وإلا ستكون عبدا أعمى ينفذ أهداف غيره.

جميعنا تأتى علينا أيام نتغير فيها بدون أى حول منا ولا قوة، تتغير شخصيتنا، اهتماماتنا، تقل عاطفتنا ونستخدم العقل ونركن قلوبنا لفترة طويلة.. تغيرت الحياة وأصبحت اجمل حين اقتنعت ان الحياة نعيشها مره واحدة المعارك الوهمية ‏مع الناس تعطل حياتك وتخرّب عقلك وابتعدت عن أشباه الأصدقاء، واقتنعت بأن من سقط منى، لم يكن لى.. وانجرافك خلف القطيع الضال تحت مبدأ الكل يفعل ذلك، يلقى بك فى هاوية الدنيا والآخرة.. فلا تظلموا القطيع!!

رئيس لجنة المرأة بالقليوبية

[email protected]