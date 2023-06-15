تثبيت سعر الدولار ضربة قاضية لتجار العملة.. فيديو

أشاد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، في ضربة قوية لتجار العملة.

وقال إن مجتمع السماسرة والمضاربين وتجار العملة كانوا يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ما دفعهم لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الدولارية ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك والتخبط في السوق.

وأضاف كريم العمدة، أن تثبيت سعر الدولار يعتبر أمن قومي وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حسمت الجدل في هذا الأمر، وقطع الطريق على تجار العملة، وسيساهم في انضباط سوق الصرف في البلاد.

قمية الدولار أقل من سعره في البنوك

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قيمة الدولار أقل بكثير من 31 جنيهًا، وكل هذه الأسعار من باب المضاربات، وأثروا على السوق، لافتا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم تعويم الجنيه مرة أخرى.

استقرار أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه، اليوم الخميس 15 يونيو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في البلاد.

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي cib، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في لبنك المركزي المصري

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.