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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

البرلمان الأوروبي يوافق على انضمام أوكرانيا لـ الناتو

البرلمان الاوروبي
البرلمان الاوروبي

في سابقة هي الأولى، أيد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف بعد انتهاء الحرب.

 

 تم تبني القرار بأغلبية 425 صوتًا، مقابل 38 صوتًا، وامتناع 42 عضوًّا عن التصويت.

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الانضمام بعد انتهاء الحرب:

 

يتوقع أعضاء الاتحاد الأوروبي أن "تبدأ عملية الانضمام بعد انتهاء الحرب وستنتهي في أقرب وقت ممكن".

 شددَّ البرلمان الأوروبي، على أنه حتى يتم تحقيق العضوية الكاملة، يجب على الاتحاد الأوروبي وحلفائه في الناتو العمل بشكل وثيق مع أوكرانيا لتطوير إطار عمل مؤقت للضمانات الأمنية، والتي سيتم تنفيذها فور انتهاء الحرب.

ونددَّ بيان البرلمان الأوروبي، بتدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا، مؤكدًا أن جميع المسئولين عن جرائم الحرب سيحاسبون بما يتماشى مع القانون الدولي.

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