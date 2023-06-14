ممثلو الاتحاد الأوروبي يشاركون في الحوار العربي الأوروبي

القى منذ قليل، عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي في فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي بعنوان "الدين والمجتمع" بمقر الهيئة التابعة للطائفة للخدمات الاجتماعية في مصر الجديدة.



افتتح الفعاليات الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بمشاركة ١٧ دولة عربية وعالمية دد كبير من رموز وعلى رأسهم السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد، بالإضافة إلى حضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية واكاديميين.

كان القس أندرية قد أعرب عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر.

ورحب بجميع ضيوف مصر من الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، كما أكد أنه من خلال الحوارات الدولية سيتم مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا.

يهدف الحوار مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، ويضم منتدى الحوار بالهيئة في هذه النسخة ممثلون من ١٧ دولة وهى :"مصر السعودية والعراق والاردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".