محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير اليونان في أولى زيارته للمحافظة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، السفير "نيكولاس بابا جيورجيو" سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية فى أول زيارة له لمحافظة جنوب سيناء.

رحب المحافظ بالسفير وتم تبادل النقاش حول تآخي إحدى مدن اليونان مع مدينة شرم الشيخ فى إطار تبادل العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية والترفيهية.

وأشار المحافظ إلي أن اليونان ومصر فى تعاون منذ قدم التاريخ و أنهما دول ذات حضارات عريقة.

أشار السفير خلال اللقاء إلي أن زيارته لمدينة سانت كاترين بالأمس وتفقده التطوير التي يتم بالمدينة، وأثنى على كم الأعمال التى تتم على أرض سانت كاترين ولفت السفير إلي أهمية مدينة سانت كاترين، من حيث التاريخ والآثار، و كونها مدينة عالمية وعاصمة الأديان معربًا أن مدينة سانت كاترين فى قلب الشعب اليوناني.

تابع السفير على أن منذ وجوده فى مصر من ستة أشهر تقريبًا شاهد خلالها تطوير حضاري وبنية تحتية في كل ربوع مصر، وأثنى السفير للمحافظ على التطوير الذى يتم فى المحافظة معربًا للمحافظ أن مجهوداته التي تتم فى كل مدن المحافظة هي شعار سلام وتنمية و نور للسياحة العالمية ودعا المحافظ السفير لزيارة مدينة دهب وسانت كاترين وقبل السفير الدعوة معربًا عن سعادته بلقاء المحافظ.

دعا محافظ جنوب سيناء السفير اليوناني لحضور الاجتماع التمهيدي الثاني لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بالقاهرة الشهر المقبل، ثم المؤتمر الرئيسي في شرم الشيخ 28 و 29 سبتمبر من العام الحالي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

في ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية وأهدى المحافظ السفير درع المحافظة، وتم التقاط صورة تذكارية.