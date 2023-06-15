عبد الملك يعلن رحيله عن تدريب النجوم

أعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، رحيله عن تدريب فريق النجوم أحد أندية القسم الثانى.

جاء الرحيل قبل أيام من مواجهة سموحة في دور الـ16 لكأس مصر.

ونشر أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه "فيس بوك": بعد الصعود لدوري المحترفين والصعود لدور الـ ١٦ لكاس مصر مع نادي النجوم ..أتقدم بالشكر لإدارة النادي واللاعيبين والجهاز الفني والاداري والطبي بالنادي ..شكراً للجميع ونسأل الله التوفيق في الخطوة القادمة بمشيئة الله.

وقاد أحمد عيد النجوم لتصدر ترتيب دورة الترقى التي أقيمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتأهل إلى دورى المحترفين في القسم الثانى بعد الفوز على المريخ البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية.

وأطاح بفريق الإسماعيلى من دور الـ32 من بطولة كأس مصر في مفاجأة كبرى، ليضرب موعدًا مع سموحة يوم 24 يونيو الجارى في دور الـ16.