محافظ المنوفية يفتتح الوحدة الصحية بكفر مناوهلة بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الوحدة الصحية بكفر مناوهلة مركز الباجور" إنشاء جديد " على مساحة1000م2 و بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك وسط زغاريد الأهالى وفى جو يسوده الفرحة والسرور.

حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للوحدة الصحية وتفقد غرف الإسعافات الأولية وعيادة طب الأسرة وغرفة التطعيمات وغرفة اـITوالصيدلية ، وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام عمل الوحدة الصحية مشيدا ً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.

وقد وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بعمل حصر بكل احتياجات الوحدة والعمل على توفيرها لضمان تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فضلا عن التأكيد على توافر كل الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفورى مع المترددين، مؤكدا حرصه على النهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وجه المحافظ بصرف لحوم ومواد غذائية لعمال النظافة بالوحدة الصحية دعما لهم وتشجيعهم على الإخلاص في العمل، مؤكداً تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ جهود محافظ المنوفية الملموسة على أرض الواقع وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كل المجالات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، حيث من المقرر افتتاح محطة رفع صرف صحى سبك الضحاك بالباجور وافتتاح مدرستي أبشيش الابتدائية والإعدادية، ومدرسة الشهيد عماد عدلى إسماعيل بفيشا الكبري ومدرسة كمشوش الرسمية للغات بكمشوش ومحطة رفع صرف صحى منشأة سلطان الفرعية بعزبة الشافعى بمنوف.