لو معندكيش وقت| طريقة عمل سلطة البطيخ بالجبنة

تُعد سلطة البطيخ بالجبن الملجأ الوحيد إذا كنت تشعر بالجوع المفاجيء دون الرغبة في تناول وجبة دسمة، وفيما يلي نقدم لك طريقة لذيذة لتحضيرها.

سلطة البطيخ

فوائد البطيخ

يحافظ البطيخ على رطوبتك

يحتوي البطيخ على 92٪ من محتواه من الماء، وهذا المحتوى المائي العالي هو ما يجعل البطيخ غذاء منخفض السعرات الحرارية وهذا هو السبب أيضًا في أن البطيخ يتمتع بمذاق منعش، ويساعد تناول البطيخ أو شرب مزيج عصير البطيخ على الحفاظ على رطوبتك، ويوفر البطيخ أيضًا المعادن الطبيعية لتجديد جسمك أثناء التمرين أو الحرارة الشديدة.

يقلل من آلام العضلات

يقلل البطيخ من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول، بالإضافة إلى ذلك، يقال إن تناول عصير البطيخ يحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.

يمنع الربو

يعتبر البطيخ مصدرا ممتازا لفيتامين سي، مما يقلل من خطر الإصابة بالربو.

وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين سي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ومن هنا فإن الشخص المصاب بالربو تكون لديه مستويات منخفضة من فيتامين سي في الجسم، وهذا هو السبب في أنه يعاني من أعراض الربو.

يعزز صحة القلب

يعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب، فهو يقلل من الكوليسترول السيئ وضغط الدم، إذ وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم، فإن البطيخ يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويخفضه لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحتوي البطيخ أيضا على السيترولين، وهو حمض أميني يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم مما يساعد أيضا على خفض ضغط الدم.

يمنع الإصابة بالسرطان

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين التي ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي.

ويقلل الليكوبين خطر الإصابة بالسرطان من خلال تقليل عامل النمو شبيه الانسولين "آي جي أف"، وهو عبارة عن بروتين يساعد على انقسام الخلايا، ويقال إن المستويات العالية من هذا البروتين تزيد فرص الإصابة بالسرطان.

سلطة البطيخ

طريقة عمل سلطة البطيخ مع جبن فيتا

المقادير

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بطيخ : 3 اكواب (مقطع مكعبات)

- جبن فيتا : نصف كوب (مفتت)

طريقة التحضير

1. ضعي البطيخ في وعاء.

2. وزعي جبن الفيتا فوقه.

3. اخلطي الخل مع زيت الزيتون والملح ووزعي الخليط فوق السلطة وقدميها باردة.