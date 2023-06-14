الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

٦ فوائد لتناول البطيخ بكثرة بحسب الصحة

البطيخ
البطيخ

يعد تناول البطيخ من الفواكه الأساسية في فصل الصيف حيث يصبح أكله أساسيًا لدى كثيرين، لما فيه من فوائد جمة من وراء تناوله بحسب تصريحات وزارة الصحة.

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وأكدت الصحة في بيان رسمي أن تناول البطيخ له العديد من الفوائد ومنها:

- يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف.

 - البطيخ يحتوى على عدد كبير من الفيتامينات وهي فيتامين "أ" وفيتامين "ب" وفيتامين "ج"فضلًا عن معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم.

- تعزيز صحة الكلي لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والذي يعمل على طرد السموم من الكلي.

-الوقاية من الإصابة بالسرطان والحفاظ على ضغط الدم، حيث يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم والذي يساهم فى انخفاض ضغط الدم.

- تبريد الجسم في الأيام شديدة الحرارة لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء داخل الجسم. 

كما نشر موقع "هيلث" الصحي عدد من الفوائد  لتناول البطيخ وهي:

- ترطيب الجسم والحفاظ على الحالة المزاجية فيحتوي كوب واحد البطيح على 5 أونصات من الماء.

-  يحتوي البطيخ على مادة سترولين، التي تعمل على تحسين أداء الشريين وخفض ضغط الدم.

- يحتوي على كثير من العناصر الغذائية وقليل من السعرات الحرارية.

- أظهرت دراسة أن الرياضيين الذين تناولوا 16 أونصة من عصير البطيخ قبل التمرين بساعة، عانوا من انخفاض ألم العضلات وتعاف أسرع لمعدل ضربات القلب.

- يوفر البطيخ  يتزامن البطيخ مع موسم الصيف حيث ترتفع الحرارة واشتداد أشعة الشمس، وقد يوفر البطيخ حماية منذ هذه الأشعة، على الرغم من أن التأثيرات ليست فورية.

- تناول البطيخ يقي من الأمراض لاحتوائه على عناصر مضادة الأكسدة الذي يوفره الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان.

- يعزز آداء الجهاز الهضمي فالبطيخ ليس غنيا بالألياف، لكن الألياف الموجودة به تدعم صحة الأمعاء، فهو يحتوي على البريبايوتكس، وهو نوع من الألياف التي تحفز نشاط البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة.

- يساعد البطيخ في تحكم الإنسان بوزنه المثالي، خاصة عند تناوله عوضا عن الوجبات الخفيفة المكونة من الحلويات المصنّعة.

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