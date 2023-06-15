المنوفية: "7 مليارات و 612 مليون جنيه جملة الاستثمارات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي"

أشار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية،إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 بلغت جملة الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي (5 مليارات و171مليون جنيه).

إذْ تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة (12) محطة معالجة، و(51) محطة رفع، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ (64) قرية.

فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول (1125) كم، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ (200) قرية، ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي (157) قرية.



كما أوضح المحافظ أنه خلال التسع سنوات الأخير بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه، إذْ تم إنشاء عدد ( 6) محطات مياه وشبكاتها بطاقة إجمالية 221 م3/ اليوم وإحلال وتجديد (7) محطات مياه بطاقة (71) ألف م3/يوم، و(121) مشروع محطات حديد ومنجنيز وخزانات وآبار ارتوازية.

فضلًا عن الانتهاء من (580) كم مد شبكات مياه جديدة بنواحي المحافظة، وكذا إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال (680) كم.