محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحي منشأة سلطان

إفتتح اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، محطة صرف صحي منشأة سلطان الفرعية بمركز منوف " إنشاء جديد " بإستثمارات بلغت 28 مليون جنيه ، حيث شهد محافظ المنوفية التشغيل التجريبي للمحطة ، وإستمع إلى شرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذي يضم عدد 2 محطة رفع ( رئيسية وفرعية ) ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد.

وإستعرض رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذي لمحطة رفع منشأة سلطان الرئيسية .

حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لهما في مارس 2020 ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 20,8 كم شبكات إنحدار من إجمالي 21 كم بنسبة 99% وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم ، كما إستعرض الموقف التنفيذ لمحطة رفع منشأة سلطان الفرعية ، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لهما في مايو 2022م.

فيما تم الإنتهاء من تنفيذ 3,4 كم شبكات إنحدار من إجمالي 3,5 كم بنسبة 97% وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم ، مؤكداً أن مشروع صرف صحي منشأة سلطان سيخدم 18 ألف مواطن .