وزير الشباب: مصر تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية في شتى المجالات وفق رؤية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي، وتقديم كل الدعم له على المستويات الفنية والإدارية جنبًا إلى جنب مع الاهتمام البالغ بمنظمة مكافحة المنشطات المصرية "النادو" التي تعد من أهم المنظمات التي نهتم بها لتكون موازية للمنظومة الرياضية.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي للطب الرياضي في نسخته 33 تحت عنوان "منظومة صناعة البطل"، الذى ينفذه الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

شهد افتتاح المؤتمر كل من : اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية، ورؤساء اتحادات الكاراتيه، الرماية، التايكوندو، المصارعة، التجديف، الطائرة، والكاراتيه التقليدي، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، و الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وعدد من السفراء وممثلي سفراء الدول الأفريقية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

في كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي بجميع المشاركين في المؤتمر الذي يأتى امتدادًا للدور المصري الأفريقي في مجالات الرياضة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة الطب الرياضي المصري، ووصوله لأعلى المستويات.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي : "إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين، ونؤكد علي رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمادية والاجتماعية نأخذها في الاعتبار سواء من خلال الوزارة أو الشراكة مع القطاع الخاص".

واستكمل الوزير: "نستهدف إعداد الأبطال الرياضيين بالشكل الأمثل استعداداً للمنافسة فى مختلف البطولات وفى مقدمتها دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك وفق محددات ورؤى علمية فى ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، مع ضرورة الربط العلمي مع ما توصلت العلوم التدريبية، وإيصالها للأبطال المصريين وتأهيلهم نفسيًا لتحقيق ميداليات أوليمبية، وتكون مضاعفة عن الدورات السابقة، وبدأنا في إختيار مجموعة من "المُعدين النفسيين" للالتحاق بـ "المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي"، من خلال مجموعة من الإختبارات، وأمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين فى مجال علم النفس الرياضى تحت إشراف اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ونعمل علي تعميمها في مختلف الألعاب الفردية والجماعية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي يقدمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث أصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية بفضل الإهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.