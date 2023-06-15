رئيس الإنجيلية يواصل استضافة فعاليات الإتحاد الأوروبي بمصر (تفاصيل)

يواصل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، استضافة فعاليات اليوم الثاني من الحوار العربي الأوروبي الثامن، من خلال زيارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بصحبة وفد أعضاء المرافق من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وبحضور الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقى رئيس الإنجيلية خلال هذ الحوار كلمه عبر فيها عن اعتزازه بدور المركز المصري على المستوى الفكري التحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي.

وقال "زكي": "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".

ومن جانبه، رحب الدكتور عبد المنعم السعيد برئيس الإنجيلية وبأعضاء الحوار العربي الأوروبي، معبرًا عن سعادته بالزيارة وقال: "تربطني علاقة قوية بالحوار الأوروبي وكانت أولى إصداراتي حوا الحوار العربي الأوروبي، كما أقدّر الدور الدولي الذي يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وله تاريخ طويل من الحوارات الدولية".

وقد افتتح أمس رئيس الإنجيلية، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

يشارك في الحوار ١٧ دولة عربية وعالمية هم: "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".