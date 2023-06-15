اتحاد أمل صيادلة مصر يعقد اجتماعه الأول بمحافظة الشرقية

لمناقشة إجراءات رفع الحراسة القضائية

عقد اتحاد أمل صيادلة مصر، اجتماعه الأول بمحافظة الشرقية، بالمقر الاجتماعي لنقابة صيادلة الشرقية، وذلك للتعريف بأهداف الاتحاد، والجهود التي يبذلها لرفع الحراسة القضائية عن النقابة العامة لصيادلة مصر في إطار الشرعية الكاملة، وإجراء انتخابات على جميع المقاعد والمستويات العامة والفرعية، وفتح قنوات جديدة للحوار.

وجاء ذلك بحضور د. عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، ود. عبد الله الطحاوى، الأمين العام للنقابة، ود. محمد نمر، أمين الصندوق، ود.مصطفى عوض الله، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالشرقية، ومنسقي الاتحاد بمختلف المراكز والفئات الصيدلانية بالمحافظة.

كما حضر من مؤسسي الاتحاد من خارج المحافظة، ود. محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، و د. محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي ورئيس اللجنة الاعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، ود. هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية.

بدأت الفاعليات بالسلام الوطنى، ثم آيات من القران الكريم، ثم كلمات مؤسسي الاتحاد ومنسقي الشرقية، وقيادات صيادلة المحافظة، وتحدثوا خلالها عن واقع مهنة الصيادلة في مصر، وضرورة انهاء الحراسة القضائية عن النقابة العامة لصيادلة مصر، واستخدام كافة الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي طال انتظاره.

واتفق الحاضرون على تكاتف الصيادلة لرفع الحراسة وإجراء انتخابات نقابية في أقرب توقيت.

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