مدير الصندوق العربي للمعونة الفنية يشارك إفتتاح المركز الإفريقي للقدرات في مجال المياه

شارك السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية اليوم الخميس، في مراسم الإعلان عن إفتتاح المركز الإفريقي لرفع القدرات في مجال المياه والتكيف المناخي بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وذلك بحضور رهاني سويلم وزير الموارد المائية والري ولفيف من وزراء الري والموارد المائية الأفارقة وممثل مكتب الإتحاد الإفريقي.



و آلقى السفير مدير عام الصندوق كلمة بهذه المناسبة هنأ من خلالها معالي السيد وزير الموارد المائية والري المصري على هذا الإنجاز الهام متمنياً له كل التوفيق والسداد.



الجدير بالذكر أن هذا المركز الإفريقي يعد من أهم مخرجات مؤتمر الشركاء في المناخ ((COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 برئاسة جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى رفع قدرات الكوادر الإفريقية لمواجهة التحديات الحالية في مجال المياه والتغيرات المناخية وأثرها على الزراعة والأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بالمياه والمناخ ، فإنه وبعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل مجتمع المياه تمكنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمى من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية والتى توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ.



كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMOوالعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتحتوى المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض ، وقد أطلق المركز نشاطه الأول بالفعل فى دورة تدريبية حول "إدارة المياه في المناطق الحضرية" في الثاني من شهر مايو الماضى بمشاركة 24 متدربا من الدول الأعضاء بالأمكاو "السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين - الكاميرون - غامبيا - زامبيا"، ويتم صياغة حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين .



