مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث والمراقب البيئي

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئى، وذلك بحسب نتائج نص الاعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة.



وتبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الاربعاء القادم الموافق ٢١ يونيو من العام الحالى، وذلك بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وقد تقدم لوظيفة مراقب بيئي عدد ١٠٣٤٩، وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة اوراق المتقدمين ،وبعد انتهاء اعمال اللجنة من الحصر ،تم قبول اوراق ٤٩٦٧ متقدما وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة.

هذا وسيتم تقسيم الاختبارات الى مجموعات على النحو التالى:

اختبارات المجموعة الأولي لوظيفة المراقب البيئي يوم الأربعاء الموافق ٢١يونيو الجارى ومواعيده من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتى ١١ صباحا.



من رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا من رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

وستبدأ اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي يوم الخميس الموافق ٢٢ يونيو الجارى ومواعيده كالاتي:

من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا.



‏ومن رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا. ومن رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

كما ستبدأ اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق ٢٤يونيو الجارى ومواعيده كالاتي:

من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا.



‏ومن رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتى ١ ظهرا ومن رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

وتأتي اختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الاحد الموافق ٢٥ يونيو الجارى ومواعيده:

من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا

من رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا.

من رقم ٨٠١ حتي ١٣٦٧ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

وسيتم قريباً الإعلان عن المقبولين في اختبارات وظيفة الباحث البيئي.

يذكر ان جهاز شئون البيئة قد اعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد ،فى سبتمبر من العام الماضى ،للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي.



وشملت المؤهلات المطلوبه ( بكارليوس علوم - بكارليوس طب بيطري - بکارلیوس زراعه - بكارليوس نظم معلومات جغرافیه)، ‏أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هى ( دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم اداريه ) ، وتم التقديم عن طريق البريد باسم السيد رئيس الامانه الفنية للاعلان رقم 1 لسنه ۲۰۲۲ ( جهاز شئون البيئه - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهره - صندوق برید رقم ۱۱۷۲۸ ).