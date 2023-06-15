المشدد 15 سنة لشقيقان متهمان بهتك عرض شابين والتعدي عليهما بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار حمدي طلبة، شقيقان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بالاشتراك مع شقيقيهما "سبق محاكمتهما" بالاعتداء بالضرب على شابين وهتك عرضهما بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة مركز الحسينية.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "معاذ. ك .غ" وأشقائه "طارق، محمد، صهيب"، إلى المُحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم استعرضوا بالقوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما: "محمد. ي. غ"، ونجل عمه "أحمد. ع. غ"، بقصد إلحاق أذى بهما وفرض السطوة عليهما وهتك عرضهما.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، بارتكابهم الواقعة حاملين أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن "سنج، شوم"، وهتكوا عرض المجني عليهما بالقوة؛ بأن قاموا بتجريدهما من ملابسهما عنوة وقاموا بإيلاج عصي خشبية "عيدان غلال" بُدبر الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأحدثوا عمدًا عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمجني عليه الثاني.

وأسند أمر الإحالة أيضا للمتهمين، بأن ذلك التعدي كان مسبوقًا بسبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي نتج من جراءها تحديد في نهاية ثني الركبة اليمنى والذي يعد عاهة تقدر نسبتها 5% على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالت الدعوة إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.