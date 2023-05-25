سورة في القرآن الكريم تُحارب التنمر| فيديو

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن التنمر سلوك قديم وجديد فى نفس الوقت، لافتًا أنه يعتبر ظاهرة خطيرة فى المجتمعات، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ فى مجتمع جاهلى، كان فيه السخرية والاستهزاء والظلم والعدوان، وأكل أموال الناس.

وتابع مصطفى عبدالسلام: "شوف كل مساوئ المجتمع الجاهلى، قدر سيدنا النبي يخرج أجيال منه على قدر عال من الأخلاق والاحترام، والإنسان المفروض يكون مسالمًا ومسامحًا، لما يجنح ويبعد عن الإنسانية يصبح سلوك التنمر".

وأضاف إلى أن القرآن الكريم حارب سلوك التنمر بشكل مباشر فى سورة الحجرات ووضع العلاج لها، فى قوله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

"في 20 يومًا" مشروع تخرج يعالج ظاهرة التنمر في المجتمع بإعلام الأزهر:

أعلنت مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، عن مشروع تخرجهم "في عشرين يومًا" لسنة 2023، الذي يعالج ظاهرة التنمر في المجتمع المصري، يتضمن المشروع إنتاج فيلمًا قصيرًا يعرض حالة حقيقية تتناول مشكلة التنمر وتأثيرها على الضحية والمجتمع بشكل عام.

الهدف الرئيسي من الفيلم:

وأشار فريق العمل أن الهدف الرئيسي من الفيلم هو بث روح الأمل في الشباب، وتحسين بيئة المدارس والجامعات وتقليل حالات التنمر، وتعزيز الاحترام والتسامح بين الطلاب ومن ثم تحقيق بيئة تعليمية أكثر صحية وآمنة، عن طريق تسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة في المجتمع بعد أن كانوا مجالًا للتنمر فيما بينهم.

وأكد "نور" أحد أعضاء فيلم في عشرين يومًا أن هذا الفيلم جاء في رؤية منا لدعم الشباب ورفع الوعي لديهم والقضاء على هذا الفكر العدواني، ونشر روح التسامح وقبول الآخرين وبث حب الغير، لذلك أطلقنا هذه الحملة لتوجيههم نحو الطريق الصحيح، لمحاربة ظواهر وأشكال التنمر كافة، وإظهار الجانب السلبي لهذا الموضوع وطرح الأفكار للحد منه.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس.

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