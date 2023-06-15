الحوار الوطني| الوفد يطرح ٤ توصيات بجلسة تمكين الشباب.. أبرزها لذوي الهمم

قالت النائبة مها شعبان، حزب الوفد إن ادراج ملف ذوى الهمم ضمن ملفات الحوار الوطني، يؤكد اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وذلك منذ إصدار دستور 2014.

وأضافت مها شعبان خلال جلسة لجنة الشباب ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، إن هناك بعض التحديات جاءت في هذه القوانين في دستور 2014 و2018.

وأوضحت أن من هذه التحديات: عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع ذوى الهمم، وما تم إصداره مليون و200 الف بطاقة فقط ونحن أكثر من 13 مليون من ذوى الهمم.

وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ نسبة الـ 5% بالشكل الكامل، كما لم يتم تمكين المرأة المعاق حتى الآن.

وجاءت أهم التوصيات عن حزب الوفد كالآتي:

- إطلاق برامج تعزيز لذوي الهمم

- تخصيص مشروعات لذوي الهمم

- إقامة برامج للتوعية والمسابقات

- لابد أن تتبنى الأكاديمية الوطنية للتدريب عدد من مجموعة ذوى الهمم الناجحين.