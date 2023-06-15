جار توفير مفصل صناعى للمريض

تلقت «الوفد» ردا من الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص ما نشر بتاريخ 11 ماىو الماضى تحت عنوان «8 أشهر فى انتظار تركيب مفصل ركبة» وبتاريخ 23 مايو أيضا تحت عنوان «نداء إلى وزير الصحة» والمتضمن طلب شكوى حمدى محمد سلطان، وقد أفاد الرد بأنه ببحث الشكوى تبين أن حمدى محمد، قام بتركيب مفصل للركبة سابقا بمستشفى العجوزة وحاليا يشتكى من المفصل، وتم عرضه على لجنة العظام والتى أقرت بأن حالته تحتاج إلى تركيب مفصل ركبة صناعى أيمن ذات مواصفات خاصة.

تم توفير مفصل بالمواصفات المطلوبة بأحد مستشفيات الهيئة وتحديد أكثر من موعد للعرض على استشارى وإجراء التدخل الجراحى ولكنه أفاد برغبته بتركيب المفصل بمستشفى العجوزة مع نفس الطبيب المعالج له والتى أجريت بها العملية السابقة، بالتواصل مع مستشفى العجوزة أفادت بأنه جار توفير المفصل.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

د. محمد السيد ضاحى