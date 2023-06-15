فنانات في حفل هاني شنودة بالقاهرة يحملن ألواناً غنائية منوعة

يُقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة، ليلة صيفية مميزة في القاهرة، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام في عدد من المحافظات مع نجوم الغناء العربي.

فنانات في حفل هاني شنودة يونيو 2023

يقام الحفل غدًا الجمعة، على مسرح الماركيه بالقاهرة الجديد، ويشارك الموسيقار هاني شنودة الحفل فنانات يحملن ألوان غنائية منوعة على رأسهم الفنانة سيمون والفنانة نوران أبو طالب والفنانة دينا الوديدي.

سيمون مع هاني شنودة

تكريم هاني شنودة في السعودية

وفي سياقٍ متصل، أقيمت ليلة تكريمية ضخمة لموسيقى هاني شنودة في السعودية، بعنوان “ليلة ذكريات هاني شنودة”، خلال مارس الماضي، وضم الحفل كبار نجوم الأغنية المصرية، على رأسهم محمد منير، محمد عدوية، عمرو دياب، أنغام، مي فاروق، منى عزيز ،بمشاركة مميزة من فريق كايروكي الغنائي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

دينا الوديدي

جاء الحفل ضمن الفعاليات الترفيهية الضخمة لتقويم الرياض التي بدأت بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

نوران أبو طالب

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في

الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات

فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.