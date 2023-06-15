جوري بكر تنفي طلاقها بعد صفعة بسمة وهبة|الدين يحسم الأمر (تفاصيل)

أثار نبأ طلاق الفنانة جوري بكر ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تدوينة أعلنت من خلالها انفصالها عن زوجها، الأمر الذي وصفته الإعلامية بسمة وهبة بـ"انفصال باطل" لأنها حامل والمرأة الحامل لا تُطلق، مما أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الحقيقة.

جوري بكر تنفي طلاقها: الأستاذة بسمة وهبة وضحت إنه لا يجوز طلاق الست الحامل

وسرعان ما نفت جوري بكر نبأ انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن حسابها الشخصي على إنستجرام تم اختراقه من قبل مجهولين، أرادوا تدمير حياتها الزوجية، بالإضافة لكم المضايقات التي تعرض لها زوجها، وجاء ذلك خلال تسجيل صوتي لها مع برنامج "et بالعربي".

جوري بكر

وأضافت جوري بكر: "ده واحد مش محترم الله أعلم مين، فجأة مش عارفة أدخل على الأكونت بتاعي، مش عارفة أدخل الباسورد، بالعافية افتكرت الباسورد، ولاقيت كل ده نزل على إنستجرام، وفيه فولو جيه لجوزي وهو ميعرفش كمية الفولو اللي جاي من البنات دي لمين، وحد منزل الأكونت بتاعه وقايل إن ده أكونت طليق جوزي بكر، أنت متخيل الراجل جاله كام فولو من حسابات مزورة وفيه ستوري بيقول إني انفصلت".

جوري بكر تنفي خبر طلاقها

جوري بكر تخرج عن صمتها بعد أنباء انفصالها: جوزي راجل محترم ومعتقدش أنه يعمل معايا حاجة زي كده

وفي الوقت نفسه، حرصت جوري بكر على توضيح الأمر للجمهور من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد استرجاعه، وقالت: "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي".

جوري بكر عبر انستجرام

وأضافت جوري بكر: "الأكونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل، الأستاذة بسمة وهبة وضحت أنه لا يجوز طلاق الست الحامل، أشكركم وقدر الله ما شاء فعل أنا جوزي راجل محترم ومعتقدش أنه يعمل معايا حاجة زي كده، شكرًا".

جوري بكر وزوجها

جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها عبر إنستجرام: تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، ومش هرد على أي مكالمات

وكانت جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها قبل وضع مولودها الأول، من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والذي تبين فيما بعد أنه كان قد تعرض للاختراق.

وتضمن المنشور الآتي: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل الخير، أرجوكم مش عاوزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل، لأني مش هرد على أي مكالمات".

اختراق حساب جوري بكر

بسمة وهبة عن طلاق جوري بكر: باطل والست الحامل لا تُطلق

وبدورها، خرجت الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها عقب دقائق قليلة من تداول أنباء انفصال جوري بكر، لتؤكد أن هذا الطلاق باطل، لأنها حامل ولا يجوز طلاق الزوجة الحامل، مشددة على ضرورة الرجوع لشيخ فقهي ليحسم فتوى جواز الطلاق من بُطلانه، وذلك خلال مقطع فيديو شاركته من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

زواج جوري بكر

وقالت بسمة وهبة: "رسالة إلى الفنانة جوري بكر أنا معرفش رقم تليفونك عشان أكلمك، لكن قريت خبر أنك انفصلتي عن جوزك، وأنا عارفة أنك حامل، والحامل لا تطلق ومش عارفة مين الشيخ اللي عمل إجراءات الطلاق ده وأنتي حامل على حد معلوماتي، أنا مراجعتش جوجل".

ووجهت بسمة وهبة نصيحة لجوري بكر قائلة: "عليكي أنك تتابعي شيخ لأن أظن أن الطلاق ده باطل، طلاقك باطل يا جوري، أنا متأكدة أن الست الحامل لا تطلق وهي حامل، أرجوكي تأكدي وراجعي".

بسمة وهبة عبر انستجرام

حكم طلاق الحامل

على صعيد آخر، كان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، قد أكد في وقت سابق أنه لا توجد أي علاقة بين الطلاق والحمل، فالحامل يقع عليها الطلاق مثل غيرها تمامًا، ولكن لها عدة خاصة تختلف عن عدة باقي النساء، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها؛ فهناك نص قرآني صريح في هذا الأمر؛ يقول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).

جوري بكر تنتظر ولادة طفلها الأول قريبًا

جدير بالذكر أن الفنانة جوري بكر تنتظر ولادة طفلها الأول خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد احتفالها بزواجها قبل شهر ديسمبر الماضى، حيث أنها صرحت في وقت سابق بأنها علمت بنبأ حملها أثناء تصوير مشاهدها فى مسلسل "جعفر العمدة"، وقررت حينها إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفا ومشاهدها كانت صعبة".

جوري بكر حامل مع زوجها

آخر أعمال جوري بكر

وكانت آخر أعمال الفنانة جوري بكر دورها الناجح في مسلسل "جعفر العمدة" الذي خاضت به الماراثون الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد رمضان وهالة صدقي وإيمان العاصي وطارق النهري ومي كساب ومنة فضالي وأحمد داش وعصام السقا ومنذر رياحنة وأحمد عبد الله، والعمل من إنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، وتأليف وإخراج محمد سامي.