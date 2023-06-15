الحوار الوطني.. رئيس الأمانة الفنية: الرئيس السيسي أكد كامل دعمه لكل فكر وطني قابل للتطبيق

المصريون جميعا سواسية فى حب الوطن وجميعهم مدعون لبنائه

وجه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اليوم التاريخي أمس مؤتمر الشباب بالإسكندرية الذي خصص فيه جزءاً لاستعراض جوانب الحوار الوطني.

وأضاف فوزي أن الرئيس بعث بعدد من الرسائل منها: أن المصريين جميعاً سواسية فى الوطنية وحب الوطن وجميعهم مدعون لبنائه، فالمواطن هو غاية الحوار الوطني وليس النخبة او فئة بيعنها.

وأوضح أن الرئيس أكد كامل دعمه لكل فكر وطني قابل للتطبيق و التنفيذ ، بالإضافة إلى احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها .

واختتم أن مجلس الأمناء اثناء المشاركات حرص على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمري أو نوعي أو فئوي فلن تجد فلاحين وصعايده أو مرأة ورجل ولكن كان الاستثناء الوحيد هو الشباب تأكيدا على دورهم فى تطور أي دولة مؤكدا أهمية لجنة الشباب فى الحوار الوطني.