شروط بيئية لإنشاء مشروعات غذائية وصناعية وطبية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

قامت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 11 موقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز "الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، ديرب نجم، فاقوس"، وتمت الموافقة، وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول.

استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية

ولفت إلى أنه تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات، بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة، وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات، للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين "وزارة الإتصالات، وزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة".

وأشار إلى أن من الاشتراطات؛ أن ينشأ البرج على سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية، وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 52 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على عدد 48 مشروعا بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن إستيفاء 4 مشروعات لحين إستكمال الاشتراطات البيئية.

وأوضح بأنه مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة، أعدت سجل بيئي لـ 3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد 6 منشآت عبارة عن 4 مطاعم ومستشفى ومخزن، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت إدارة البيئة بالتفتيش والمتابعة على 12 شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض والاشتراك مع الإدارة العامة للأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، بفحص عدد 12 شركة في مجال المكافحة الحيوية لاستصدار تراخيص لها.