الحوار الوطني.. جمال الكشكي يطالب بتقديم رؤية لتطوير قطاع الصحة بالقرى والنجوع

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري، مؤكدا أن الجميع سعيد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني المصري ومتابعته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال

وأضاف خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التماسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة في القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.