الحوار الوطني .. العامري فاروق: قانون الشباب لابد أن يأتي بمفهوم الشباب أنفسهم

قال العامري فاروق وزير الشباب الأسبق إن قانون الشباب لابد أن يأتي بمفهوم الشباب أنفسهم وليس الجمعيات العمومية والمؤسسات، وذلك اذا أردنا ان نتحرك بجدية في ملف التمكين.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة علي لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وأوضح فاروق أنه من المفترض أن يكون لدى الشباب حديثي التخرج كتاب بمسمى هاند بوك، يتم من خلال تعرفهم على فرص الاستثمار والمناطق الصناعية والفرص المتاحة لهم لبدء حياتهم العملية، سواء في الصناعة او الزراعة او غيرها من المجالات.

وأضاف العامري أن يمكن أن يكون هناك رؤية جديدة للشباب الأجنبي، بحيث يتم توفير فرص الاستثمار له وجذبهم في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك تصور تم إعداده وسيتم طرحه، حول كيفية دعم الشباب وتمكينهم، وآلية استخدام الهاند بوك، وتوفيره للشباب حديثي التخرج، مستكملا: عشان الشباب لما يتخرج من الجامعة يبقى في تصور ابدأ حياتي المستقبلية ازاي ازاي اخش في مجال الزراعة او الصناعة اوفر سكن ازاي الجزئية دي مهمة ورئيسية ومش موجودة.

ولفت إلى إمكانية الرجوع إلى جهاز التعبئة والإحصاء وإجراء تحليل من خلاله لتعريف السباب بالفرص سواء في مجال الصناعة او الزراعة او الاستثمار.