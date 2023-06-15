الرائد للتنمية  تتعاقد مع «أركتكتس» لتصميم خدمات مشروع «ROOTS»

أعلنت شركة الرائد للتنمية العقارية عن تعاقدها مع مكتب أركتكتس ETA للتصميمات الهندسية مهندس إسماعيل توفيق ليتولى أعمال تصميم منطقة الخدمات المتكاملة لمشروع ROOTS بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن خطتها للتعاون مع الكيانات المبدعة والناجحة لمشروعها ROOTS باستثمارات تتخطى الـ200 مليون جنيه.

قال هشام السنتريسى الرئيس التنفيذى لشركة الرائد للتنمية العقارية، إن هذا التعاقد يأتى لما يمتلكه مكتب أركتكتس ETA -المهندس إسماعيل توفيق للاستشارات الهندسية- من خبرة قوية فى مجال تصميم المشروعات التجارية والمولات بمصر والمملكة العربية السعودية، ويأتى هذا التعاقد بالتوازى مع بدء العمل فى إنشاءات المشروع.

وأضاف أن الشركة تستهدف وجود تميز واختلاف بين تصميم الجزء السكنى وتصميم الجزء التجارى بالمشروع، ما يجعل الشركة وكأنها تنفذ مشروعين مميزين داخل نفس المشروع، حيث تعمل الشركة باستمرار على ابتكار أفكار جديدة فى مشروعاتها تقدم حياة مليئة بالجودة والرفاهية لعملائها.

وأوضح أن المول التجارى يقع على مساحة 3 آلاف متر، ويضم بدروم ودور أرضى وأول وثانى وروف، باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ المشروع خلال عامين ونصف العام، وتتوقع الشركة عائدات تشغيل بقيمة 30 مليون جنيه خلال العام الأول، موضحًا أن المول سيضم حزمة من الخدمات المتنوعة والمميزة التى تضمن تجربة تسوق وترفيه مختلفة للعملاء.