«ماونتن فيو» تطلق مشروع «The Vines» كأحدث مراحل مشروع تشيل أوت بارك

استكمالًا لنجاح المراحل السابقة من مشروع تشيل اوت بارك Chillout Park، أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، طرح مرحلة جديدة تحت مسمى « The Vines » على مساحة 15 فدانًا تضم 150 وحدة سكنية «تاون هاوس»، بمساحات تتراوح بين 210 و220 مترا مربعا، وتصميمات تلبى الاحتياجات المتنوعة للعائلات تجعله الأنسب للمتطلبات العصرية لعملاء الشركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص «ماونتن فيو» على دراسة احتياجات العملاء المتغيرة فى السوق العقارى المصرى، وابتكار تصميمات جديدة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية لتلبية هذه الاحتياجات مع توفير أجواء مثالية من مساحات خضراء، وحدائق مركزية، وممرات مخصصة للمشاه، وملاعب آمنة للأطفال، وأحياء متجاورة وبحيرات لمنح الهدوء والراحة للسكان، ومجتمع نابض بالحياة يوفر كافة احتياجات العائلة بمختلف اهتماماتها، لتطبيق شعار The Vines” «عيش حياتك بطريقتك الخاصة».

وفى هذا السياق، قال المهندس وائل لطفى، الشريك والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى للابتكار والتسويق بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، إن طرح مرحلة جديدة من مشروع تشيل اوت بارك يأتى استجابةً للطلب المرتفع على المشروع، والذى يعد من أكثر المشروعات العقارية طلبا فى غرب القاهرة بإجمالى مبيعات بلغ 4.86 مليار جنيه منذ طرحه للبيع، لتواصل «ماونتن فيو» تعزيز ريادتها للمبيعات لمنطقة غرب القاهرة عبر تقديم باقة متنوعة من المشروعات تناسب الراغبين فى الإقامة بمدن سكنية متكاملة، وهذه ميزة فريدة لمحفظة مشروعات ماونتن فيو.