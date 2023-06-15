«المجتمعات العمرانية» تسند مهام بيع وتسويق المرحلة الثامنة من مشروع مارينا العلمين لـ«السعودية المصرية»

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهام البيع والتسويق الخاصة بالمرحلة الثامنة من مشروع مارينا العلمين (M8) بالساحل الشمالى إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير، لخبراتها الكبيرة وتاريخها العريق فى مجال التطوير والتسويق العقارى، من خلال تنفيذ وتطوير وتسويق أكثر من 50 مشروعا عقاريا متنوعا (سكنى وتجارى وسياحى) بمختلف محافظات مصر.

ومن جانبه، رحب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، باستمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، لاستكمال ما تحقق من نجاحات مشتركة فى العديد من المشروعات بمختلف محافظات مصر وداخل منتجعات «مارينا»، التى تعد أحد أبرز المشروعات السياحية فى الساحل الشمالى، مؤكدا أن هذا الإسناد الجديد بمثابة شهادة ثقة جديدة فى قدرات «الشركة السعودية المصرية للتعمير» على إنجاز المهام المطلوبة منها وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد الطاهر على أن «منتجع M8» هو أحدث وآخر مرحلة داخل مارينا، ويعد نقلة نوعية فى مستوى المنتجعات السياحية فى مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليمه خلال ٣ سنوات.

وأوضح الطاهر أن المشروع يمتد على مساحة حوالى ١١٨ فدانا فى موقع شديد التميز، حيث يحدها شمالًا واحدة من أكبر البحيرات بمنطقة الساحل الشمالى وتطل على لسان الوزاراء وجنوبًا منطقة الآثار الرومانية قيد التطوير من قبل الجهات المختصة لتحويلها لمتحف مفتوح (والذى يمتد على مساحة ٦٢.٢فدان).

من جانبه، أبدى المهندس خالد سرور (رئيس جهاز القرى السياحية) سعادته بالتعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، مؤكدا أن الشركة تتمتع بتاريخ كبير وسجل حافل بالنجاحات يضعها ضمن قائمة أفضل شركات التطوير العقارى.