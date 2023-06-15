مقرر شباب الحوار الوطني: دورنا البحث عن مشكلات الشباب والسماع لمقترحاتهم

رحب النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني بالمشاركين، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكانت أولاها هل الحوار الوطني سيحقق المطالب التي نحتاجها.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة علي لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وأكد مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني ، أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة في مجال الشباب، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن عام 2019 هو عام الشباب والذي يهدف إلى معرفة مطالب الشباب، وعلى هذا الأساس الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعمل عمل مؤتمر الشباب، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.

واستكمل؛ ولتمكين الشباب تمكين سياسي حقيقي، تم عمل تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين ، كما أن الأحزاب قامت بدور محترم واستطاعت تمكين الشباب في الدخول البرلمان، لكن الشباب محتاج للمزيد والمزيد.

وأكد فتحي أن مقرر اللجنة ومقرر المساعد، دورهم البحث عن مشكلات الشباب والسماع للمقترحات، لافتا إلي أنه بالفعل تم عمل جولات في النجوع والقري والجامعات.

تابع: تم عمل جولات علي 108 جامعة لمعرفة مقترحات الشباب من الحوار الوطني,لافتا إلي أن المقترحات كلها قابلة للتنفيذ كما اشاره إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر أمس.