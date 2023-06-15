أسعار الأسمك اليوم الخميس بسوق العبور.. البلطي يتراجع

أسعار السمك.. تباينت أسعار الأسماك خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، مع تراجع بعض الأنواع، وسجل سعر السمك البلطي "1" ما بين 68 إلى 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار السمك صباح اليوم، لاهتمام متابعي الوفد المهتمين بهذا الشأن بالقيمة السعرية لها، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار الاسماك اليوم الخميس

اسماك

سعر السمك البلطي "1" من 68 : 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 61 : 67 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 75 : 91 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 44 : 68 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 65 : 105 جنيهات للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 15 : 35 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 160 : 240 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 32 : 42 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 42 : 52 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 75 : 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار الجمبري

أسعار جمبري "2" من 190 : 290 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 80 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.