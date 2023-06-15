رصف شوارع قلين بالأنترلوك وندوة توعوية عن الأضاحي بكفر الشيخ

نظمت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ عددًا من الحملات، وأعمال الرصف بالأنترلوك، وندوات توعية.

تابع رئيس مركز ومدينة قلين اللواء خالد محمد كشك، أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة قلين، بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، وبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز ورفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

ندوة توعية بعنوان "شروط الأضحية وكيفية الذبح والتخزين" بكفر الشيخ

وقال المهندس حسن موافي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، نظمت ندوة توعية بعنوان "شروط الأضحية، وكيفية الذبح والتخزين" بمقر الوحدة ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ.

وأوضحت الطبيبة إيناس عبد الوهاب، شروط الأضحية الصحية والسليمة، وكيفية اختيارها، وذبحها، وكيفية التأكد من سلامة الأختام الصحية، وتخزينها، مضيفة أن اختيار الأضحية السوية يكون من شروط ذبحها أن تكون في سن الذبح الصحي، والتأكد من خلوها من الأمراض، والكشف عليها قبل الذبح مباشرة.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق علاء محمد يوسف، إنه تابع استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والمنفذة بقرى دسوق" محلة دياي وكفر مجر وكفر العرب" تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، وبلغت نسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحي بقرية منية جناج التابعة لمحلة دياى إلى 98% ، وشبكات 99%، وخط طرد 100%، وصلات منزلية 98 %، ووصل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية محلة أبو على، ل98 % شبكات، و75%، وخط الطرد 100 %، ووصلات منزلية 60 %.

وأضاف يوسف، كما وصلت نسبة تنفيذ مشروع الصرف بقرية الصافية التابعة لكفر مجر ل 98 %، والشبكات 99%، وخط الطرد 100 %، والوصلات المنزلية 98 %، ونسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية كفر العرب المحطة ل 75 %، والشبكات 60 %، وخط الطرد 80 %، والوصلات 50 % ، ونسب تنفيذ مشروع الصرف قرية محي بك المحطة ل 95 %، والشبكات 90 %، وخط الطرد 100 %، والوصلات 90 %.