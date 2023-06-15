تقييم نجوم الأهلي في مباراة مصر وغينيا

شارك نجوم النادي الأهلي في فوز منتخب مصر على غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في في ساحل العاج.



وجاءت مشاركة نجوم الأهلي في تشكيلة منتخب مصر بعد أيام قليلة من مشاركتهم في مباراة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش الكبير ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمشاركة نجوم النادي الأهلي.



وتمكن محمود حسن تريزيجيه من قيادة منتخب مصر للفوز على غينيا بعدما سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.



وشهدت مباراة مصر وغينيا مشاركة 4 لاعبين من الأهلي في التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي حقق فوزه السادس مع الفراعنة.



ونجح البرتغالي روي فيتوريا في تحطيم رقم الأرجنتيني هيكتور كوبر ليصبح صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 200 وذلك بعدما وصل إلى 6 انتصارات متتالية في أول 6 مباريات له مع الفراعنة.



ويعد فوز مصر على غينيا هو الفوز الرسمي الثالث للبرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر.



وشارك رباعي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية في تشكيلة الفراعنة لمواجهة غينيا.





ونستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمه رباعي الأهلي الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مواجهة غينيا.





محمد الشناوي :



دقائق : 90 دقيقة.



إنقاذ أهداف: مرة واحدة.



لمسات للكرة : 60 لمسة.



تمريرات / تمريرات صحيحة : 22 /16.



كرات طويلة / كرات طويلة صحيحة : 9 / 3.



محمد عبد المنعم :



دقائق : 90 دقيقة.



تشتيت الكرة : مرتين.



اعتراض الكرة : 4 مرات.



تدخلات دفاعية : مرتين.



تفوق في المواجهات الأرضية : 3 مرات.



تفوق في المواجهات الهوائية : مرة واحدة.



تمريرات / تمريرات صحيحة : 67 / 63.



كرات طويلة / كرات طويلة صحيحة : 7/9.



محمد هاني :



دقائق : 67 دقيقة.



تدخلات دفاعية : مرتين.



تفوق في المواجهات الأرضية : 4 مرات.



كرات طويلة / كرات طويلة صحيحة : 5/6.



تمريرات / تمريرات صحيحة : 24/28.



عرضيات / عرضيات صحيحة : 0/1.



مروان عطية :



دقائق : 90 دقيقة.



لمسات للكرة : 75 لمسة.



تمريرات / تمريرات صحيحة : 63 / 58.



صناعة فرص : فرصة واحدة.



مراوغات / مراوغات صحيحة : 1/1.



تفوق في المواجهات الأرضية : 6 مرات.



فقدان الاستحواذ على الكرة : 6 مرات.



كرات طويلة / كرات طويلة صحيحة : 5/7.



