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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

"إم بي للهندسة " تقرر زيادة رأسمالها إلى 58 مليون جنيه

إم بي للهندسة
إم بي للهندسة

قررت شركة  إم بي للهندسة، زيادة رأسمال الشركة المصدر من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الزيادة بإصدار 50 مليون سهم على أساس القيمة الاسمية للسهم البالغة 50 قرشا بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أشهم كمصاريف إصدار عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ويجوز استخدام الأرصدة الدائنة للمساهمين في تاريخ 31 مارس 2023 في تغطية حصتهم بالزيادة.

يشار إلى أن إم بي للهندسة،  سجلت صافي ربح بلغ 2.96 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 374.42 ألف جنيه نفس الربع من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 

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