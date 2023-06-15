دورات للمجتمع الخارجي في أساسيات التحول الرقمي بجامعة طنطا  

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته عن شهر مايو 2023، على تسجيل من يرغب من خارج الجامعة في التدريب والاختبارات للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي باعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

رئيس جامعة طنطا: دعم وتطوير قدرات أفراد المجتمع الخارجي

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تسعى دائما للمساهمة في دعم وتطوير قدرات أفراد المجتمع الخارجي مؤكداً على أهمية دورات التحول الرقمي في رفع كفاءتهم في مجال التحول الرقمي على شهادة أساسيات التحول الرقمي، مضيفاً أن التدريب على أساسيات التحول الرقمي يحظى بأولوية قصوى لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحاً أن المركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة قد نجح في تدريب 14679 طالب حتى تاريخه.

أضافت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام على جاهزية معامل المركز لاستقبال وتسجيل من يرغب من جميع الفئات من داخل وخارج مصر للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، وعلى من يرغب في الحصول على الشهادة التوجه إلى المركز لإتمام اجراءات التحاقه بالدورة أو حجز اختبار أو كلاهما.