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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إعلان السيسي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد اهتمامه

الدكتور اكرام بدر
الدكتور اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان الرئيس السيسي الموافقة على مخرجات الحوار الوطني دون قيد أو شرط طالما داخل صلاحيات المسئولية دستوريًا وقانونيًا يؤكد حرصه على تنفيذ المخرجات بما يتناسب مع متطلبات المواطنين.

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أهم القضايا 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الحوار الوطني  يناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوطن سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وبالتالي للوصول إلى أفضل الحلول للقضايا والمشكلات بناء على مخرجات الحوار المترتبة على هذه المناقشات بين الخبراء والمتخصصين والسياسيين.

الحوار الوطني

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحوار ليس مطلوبًا في ذاته أو أن يكون من أجل الحوار ولكنه تتضمن أهميته فيما سيسفر عنه من مخرجات ويتم تنفيذها واعتمادها من جانب الرئيس والحكومة وربما قد يتطلب الامر في بعض الحالات اصدار تشريعات وقوانين، متوقعًا أن تكون بعض المخرجات الهامة من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتحول من مقترحات الى سياسات عملية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، على حد قوله.

الرئيس السيسي 

وبالأمس، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن كل ما يقع تحت صلاحية الرئيس أو الحكومة من مخرجات الحوار الوطنى سأوقع عليه دون قيد أو شرط، طالما أنها داخل صلاحيات المسئولية دستوريًا وقانونيًا، مشيرًا إلى أن الجلسات التى شهدها الحوار حتى الآن ناقشت القضايا بطرق مختلفة، وشهدت تفاهمًا كبيرًا وسط الاختلاف.

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