جوري بكر مثيرة بالتايجر المكشوف وتشوق الجمهور لموعد وصول مولودها الأول (شاهد)

خضعت الفنانة جوري بكر لأحدث جلسة تصوير استعرضت فيها حملها مع اقتراب موعد الولادة، وأرفقتها بتعليق: "Loading"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



جوري بكر تستعرض شهور حملها الأخيرة بالتايجر المثير

بدت جوري بكر بإطلالة لافتة ومثيرة خطفت قلوب الجمهور، حيث ارتدت فستانًا ساحرًا بنقشة التايجر، طويلًا ومكشوف الأكمام، فيما نسقت عليه حذاء ذا كعب عالِ باللون النود، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة، مما عكس أنوثتها وأبرز قوامها.

جوري بكر

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوري تسريحة بسيطة، إذ تركت خصلات شعرها الأسود اللامع تنسدل بانسيابية على جانبي كتفيها، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها.

جوري بكر

عمرو دياب يُهنئ جوري بكر على نجاح دورها في "جعفر العمدة" برسالة خاصة:

على صعيد آخر، كانت جوري بكر قد أعربت عن سعادتها البالغة بتهنئة الهضبة عمرو دياب لها بمناسبة نجاحها في تجسيد شخصية "وداد" بمسلسل "جعفر العمدة"، ودورها المتميز الذي حظي بإعجاب الجمهور، إذْ نشرت مقطع فيديو من آخر حفلات الهضبة التي تواجدت فيها مساء أمس الأحد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ظهر الهضبة في الفيديو وهو يخبر الجمهور عن تواجد وداد في الحفلة، قائلًا: "أهي اللي كانت عاملة مشكلة كبيرة أهي، وداد أهي، ما شاء الله بجد ومبروك عليكوا كلكوا"، لتعلق قائلة: "هضبة يباركلي بنفسه، الأحلام بتتحقق".

جوري بكر

جوري بكر تخوض دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"

وكانت آخر أعمال الفنانة جوري بكر مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به الموسم الدرامي لشهر رمضان 2023، وشاركها بطولته النجوم محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في الكثير من الصراعات سواء في عمله أو بعيدًا عن العمل.

يقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.