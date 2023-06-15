بؤونة.. شهر الحرارة الملعونة ( معلومات)

أيام قليلة ويحدث الانقلاب الصيفي في الواحد والعشرين من يونيو الجاري، وهو اليوم الذي يبدأ فيه فصل الصيف فلكيًا ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بأطول نهار بين أيام السنة، وأقصر ساعات لليل.

وترتبط الفصول الاربعة بالشهور القبطية واشتقت أسماؤها بالمصري القديم وهى بالترتيب: توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسيرى.

وتمثل أهمية شهور هذا التقويم فى ترتيب الاحتفال بالأعياد المسيحية المختلفة، كذلك يستخدمه الفلاحون المصريون فى حياتهم لارتباطه بالزراعة من فيضان النيل، وجفافه، إلى زراعة المحاصيل، ثم حصادها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن شهر بؤونة:

يعد شهر بؤونة هو الشهر العاشر من أشهر السنة القبطية.

يعتبر ثاني أشهر الحصاد في مصر القديمة.

يبدأ شهر بؤونة يوم 8 يونيو وينتهي 9 يوليو.

يتوسط بؤونة شهري بشنس وأبيب.

ارتفاع الحرارة

تشهد درجات الحرارة في شهر بؤونة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

ويُعرف بؤونة نسبة إلى عيد الوادي وهو العيد الذي ينتقل فيه آمون من شرق النيل إلى غربه.

أشهر الامثلة

بؤونة خزن المؤونة.. نظرًا لكونه ثاني شهر في الحصاد ويتم خلاله تخزين التموين من الحبوب

بؤونة معونة.. نظرًا لوجود تعاون بين الناس وبعضها البعض خصوصًا في أعمال الحصاد

بؤونة فلق الحجر.. لأنّ المعادن والأحجار الكريمة تستوي خلاله بسبب شدة الحرارة

بؤونة تنشف المياه من الماعونة

عسل بؤونة.. والذي يرتبط بحصاد عسل النحل والذي يشتهر بأنّه أفضل توقيت والذي يسمى بـ"القطفة الاولى".