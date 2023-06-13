التضامن تنظم ورشة عمل حول المشروطية الصحية لبرنامج “تكافل وكرامة"

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل موسعة حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمراجعة إنجازات البرنامج بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل"، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لأطفالهن والتحقق من التطعيمات اللازمة.





كما هدف اللقاء إلى التعرف على التحديات في سبيل تحقيق مستهدفات البرنامج المخطط تحقيقها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على المستوى المركزي وعلى مستوى المديريات والإدارات الصحية.



والجدير بالذكر أن الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" تحصل على مبلغ أساسي شهرياً متوسط 550-625 جنيها مصريا ، بما يشمل 400 جنيه حد أدني، بالإضافة إلى منحة شهرية لطفلين بحد أقصى طبقاً للفئة العمرية بشرط الالتحاق بالتعليم لمن هم في سن الدراسة، فيتم صرف 75 جنيها لكل طفل تحت سن 6 سنوات، و100 جنيه لكل طالب ابتدائي، و125 جنيها للطالب في المرحلة الإعدادية، و175 جنيها للطالب في المرحلة الثانوية.



واستعرضت الورشة على مدى يومى عمل مؤشرات قياس الأداء لمكون المشروطية الصحية، وأهمها نسبة الأسر المستهدفة التي تلقت خدمات الصحة الإنجابية للأمهات، وتلك التي تلقت خدمات رعاية صحية للأطفال تحت سن 6 سنوات.



كما استعرض المشاركون فرص التكامل والاستفادة من الموارد المتاحة في الوزارتين لتحقيق الأهداف المشتركة وآليات التعاون الثنائي للوصول لجميع الأسر المستهدفة خاصة بالمناطق النائية لشمولهم بالخدمات الصحية والاجتماعية.



كما استعرضت الورشة التى افتتحها الأستاذ محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ودكتور عاطف الشيتانى مستشار البرنامج للمشروطية الصحية، وبحضور قيادات الوزارتين وفريق عمل البرنامج أهم مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 المتعلقة بصحة الأم والطفل، مع التركيز على أول عامين من حياة الطفل لمنع والاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية، كما ناقش المشاركون أيضا آليات تحفيز الأسر على الالتزام بالشروط المعلنة للبرنامج، وعرض التجارب الناجحة والمميزة في المحافظات لتعزيز صحة الأمهات والأطفال.



هذا وتأتي الورشة في سياق بروتوكول التعاون بين الوزارتين في إطار منظومة المشروطية الصحية والتي ترتكز على متابعة التزام الأسر المستفيدة من "تكافل" بالتردد على الوحدات والمراكز الصحية لتلقى خدمات صحة الأم والطفل التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للأسرة المصرية مجانا، وأيضا الاستفادة من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتعزيز صحة جميع أفراد الأسرة.



وتتعاون وزارة الصحة والسكان مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع معدلات استخدام حزمة من الخدمات الأساسية بين أسر برنامج تكافل أهمها تطعيمات الأطفال لمنع الإصابة بالأمراض المعدية، ومتابعة نمو الطفل لاكتشاف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية مثل الهزال، والتقزم، ونقص الوزن، وغيرها، خاصة مع ارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال في العمر من 6- 59 شهراً إلى 43% طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.



كما يركز البرنامج على رعاية الحمل لاكتشاف حالات الحمل الخطر، والاستفادة من الدعم التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى خلال الألف يوم الأولي من حياة الطفل، هذا بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لخفض معدلات الإنجاب بين الأسر المستهدفة.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت أن احتمالات الخصم ترتفع بين الأسر المقصرة نحو أطفالها إذا لم تلتزم بإعطاء الأطفال جرعات التطعيم والتردد على عيادة متابعة النمو في الأوقات التي تحددها وزارة الصحة والسكان.



وتشدد وزارة التضامن الاجتماعى على الأسر بالالتزام بالشروط وعدم الإخلال بحقوق الأطفال في تلقى الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور للجميع.



هذا وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات المهمة، حيث أكدت على ضرورة دعم اللامركزية وتنفيذ برامج دعم القدرات لمسئولي البرنامج فى مجالات تحليل البيانات وتقييم الأداء، كذلك استكمال جهود التنسيق لتقديم الخدمات الصحية في سياق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، ودمج رسائل المشروطية مع الرسائل الصحية الموجهة إلى الأسر المستهدفة والتكامل لنشر التوعية عبر ندوات التثقيف الصحى لرفع الوعي بالشروط التعليمية والصحية والاجتماعية.