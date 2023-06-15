وزير الصحة يتفقد مستشفى وادي النطرون التخصصي في زيارة مفاجئة

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية مفاجئة، لمستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها للمنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية، حيث تابع الوزير الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث للوقوف على مستوى استعداد المستشفى لاستقبال تلك الحالات نظرًا لموقعه الجغرافي الهام بطريق «القاهرة - إسكندرية» الصحراوي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ للتأكد من توافرها، مشددًا على الفرق الطبية داخل القسم بالالتزم بجداول ونوبتجيات العمل خلال العطلات والإجازات خاصة بموسم الصيف نظرًا لزيادة الترددات على المستشفى.

جانب من الزيارة

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم العيادات، حيث اطلع على خطة التوسع في الخدمات المقدمة للمرضى، لافتًا إلى استحداث عيادتي (جراحة الوجه والفكين، وجراحة المسالك) خلال العام الحالي، موضحًا أن المستشفى يضم ١٤ عيادة في مختلف التخصصات الطبية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد وحدة الأشعة المقطعية الجديدة التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرًا، كما اطلع على نسب التردد والإشغال للمرضى بالمستشفى، والذي يعمل بطاقة استيعابية 36 سريرًا، و16 سرير رعاية مركزة، ١٠ أسرة طوارىء، و 7 حضانات، و 17 ماكينة غسيل كلوي.

جانب من الزيارة

وكشف "عبدالغفار" أن الوزير أصدر عددًا من التوجهيات خلال زيارته، حيث وجه بسرعة العمل على رفع كفاءة وحدة العناية المركزة، وكذلك سرعة تنسيق وتطوير الموقع العام للمستشفى.