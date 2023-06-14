رفع 20 طن مخلفات بطرق أولاد نجم بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، حملة مكبرة لرفع المخلفات وأعمال النظافة وتفريغ الحاويات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للوحدة القروية ولخلق جو بيئى نظيف .

وأكدت حسيبة سراج الدين رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، أن حملات اليومية تعمل على فترتين صباحية ومسائية، حيث أسفرت الحملة على رفع ما يقارب 20طن قمامة وأتربة من جوانب الطرق الفرعية والرئيسية، وتم تفريغ الحاويات، وازالة تجمعات القمامة بمدخل القرية والشوارع العامة والفرعية وجوانب الارصفة والشوارع والحوارى الضيقة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

وشدد المهندس أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.