تشكيل غينيا الرسمي لمباراة مصر في التصفيات الأفريقية

أعلن كابا دياوارا المدير الفني لفريق غينيا عن تشكيل الذي يخوض به لقاء منتخب مصر بعد قليل الذي ينتطلق على ستاد مراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل غينيا الرسمي لمباراة مصر

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي، مختار دياخابي، سيدو سو، اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو، مورجان جيلافوجي، سيرهو جيراسي.

ويقود تشكيل غينيا نابي كيتا لاعب ليفربول السابق أمام منتخب مصر في اللقاء الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

يستعد المنتخب المصري الأول لمواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره الغيني، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويبحث المنتخب المصري للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم المنتخب الغيني الصدارة مع الفراعنة وكل منهما لديه 9 نقاط، لكن رفاق محمد صلاح يتفوقون بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الحاسمة في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ستاد مراكش بالمغرب.

مصر تبحث عن تأكيد التفوق التاريخي أمام غينيا:

يبحث المنتخب المصري عن تأكيد التفوق التاريخي أمام نظيره الغيني خلال مواجهة اليوم، حيث تواجه الثنائي في 9 مباريات، 6 منهم رسمية و3 ودية.

نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وخسر الفراعنة مواجهة واحدة.

بينما على صعيد الفوز الأكبر بين المنتخبين، فقد حقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية في 1970.

جاءت أهداف منتخب الساجدين عن طريق علي أبو جريشة هدفين، وطه بصري وحسن الشاذلي لكل منهما هدف واحد.

بينما رد منتخب غينيا اعتباره بالفوز على المصري برباعية مقابل هدفين في بطولة الكان لعام 1976، لكن عاد الفراعنة وحققوا الفوز بنفس النتيجة 4/2، في 2013، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

حيث جاءت الأهداف عن طريق الرباعي محمد أبو تريكة وحسام غالي ومحمد صلاح وعمرو ذكي.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب من هذه المجموعة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بعدما نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف المباراة الوحيد.