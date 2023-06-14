الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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شيخ الأزهر لمجلس الأمن.. ملتزمون بالحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق البشر (فيديو)

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر معني بالحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق كل البشر، ويدعو للسلام وينشده للجميع على اختلاف أديانهم وثقافتهم.

وأضاف "الطيب" خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول قيم الأخوة الإنسانية والسلام، اليوم الأربعاء، التي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنه "يجب أن تكون العلاقة بين المختلفين علاقة أمن وسلام، ونبحث عن السلام ونتمناه للجميع".

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شيخ الأزهر يدعو لضمان حقوق اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب

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شيخ الأزهر يطالب بإقرار فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس

غطرسة الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يكابد من غطرسة القوة وقسوة المستبد من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبًا مجلس الأمن الدولي الإقرار بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحماية المسجد الأقصى الشريف من الانتهاكات الدائرة حاليًا.

وأشار "الطيب" إلى أن الأزهر الشريف يسعى مع الكنائس الغربية والمؤسسات الدينية من أجل إحياء ثقافة الحوار والتعارف بين أتباع الأديان، وترسيخ مبدأ السلام والتعايش السلمي.

وذكر أن الأزهر يؤكد ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام، مشددًا على أنه يجب التصدي لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب.

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