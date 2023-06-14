الاستماع لمصابي واقعة حادث انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة التحقيق ، في واقعة حادث انقلاب سيارة ربع نقل ،أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص للوقوف على ملابسات الحادث.

تفاصيل إصابة 4 اشخاص في حادث 6 أكتوبر

وخلف الحادث عن اصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الكشف عن جثة فتاة متحللة بالدقي

كما تباشر نيابة الجيزة، التحقيقات حول وفاة فتاة عشرينية عثر عليها متحللة منذ ٥ أيام داخل شقتها في ظروف غامضة بمنطقة الدقي، وبجوارها أمها العجوز مغشيا عليها، كما امرت النيابة باستدعاء جيران ، الفتاة للاستماع لأقوالهم في الحادث.

وقد رجحت التحريات الأولية؛ أن جثة فتاة الدقي، لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكانت والدتها ملقاة إلى جوارها وتبلغ من العمر نحو ٦٠ عاما، مازالت على قيد الحياة، ورجحت عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب تناولهما وجبة طعام فاسدة.

وتعود تفاصيل الواقعة ، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بأحد العقارات في الدقي، وبإبلاغ قاطنيه للشرطة حضرت إلى المكان وعثرت على جثة فتاة متحللة، وكان إلى جوارها أمها «العجوز» مغشيا عليها.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالة وفاة داخل شقة بمنطقة الدقى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة فتاة عمرها 25 عاما متحللة وبحوارها أمها عمرها 60 عاما فى حالة إغماء تام.

وتبين من التحريات ، أن وفاة الفتاة مر عليها أكثر من 5 أيام، كما أن الأم مريضة، وتم نقلها فى حالة إغماء تام إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات وفاة الفتاة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.تباشر نيابة الجيزة، التحقيقات حول وفاة فتاة عشرينية عثر عليها متحللة منذ ٥ أيام داخل شقتها في ظروف غامضة بمنطقة الدقي، وبجوارها أمها العجوز مغشيا عليها، كما امرت النيابة باستدعاء جيران ، الفتاة للاستماع لأقوالهم في الحادث.