حادث تصادم يتسبب في إصابة 4 أشخاص بسوهاج

وقع حادث تصادم، اليوم الأربعاء، بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وهو ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

أجهزة أمن سوهاج، تلقت بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تبين من خلال التحريات، وقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعى الشرقى بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو سعيد ط ح ا 22 سنة سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر واصطدم بالسيارة ربع نقل " قيادة المدعو أحمد ح م ص 23 سنة سائق ويقيم قنا، وهو ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.